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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 35417 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 44128 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Шмыгаль заверил, что Кабмин держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения

Шмыгаль заверил, что Кабмин держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения

Киев  •  УНН

 • 12578 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабинет Министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. К тушению пожаров привлечено 380 человек и 100 единиц техники, среди которых 3 самолета и 2 вертолета. Еще в начале апреля поручил привлечь необходимые ресурсы для ликвидации пожаров и уменьшения их количества в будущем", - написал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на месте тушения пожаров в зоне отчуждении измеряют уровень радиации и она находится в пределах нормы.

"Министерство юстиции по моему поручению уже разработало законопроект, который существенно увеличивает штрафы за выжигание сухостоя. Правительство его поддержало и вскоре передаст на рассмотрение в Верховную Раду. ГСЧС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров", - добавил Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора.

Напомним, к некоторым возгораниям в Чернобыльской зоне невозможно подвезти технику .

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