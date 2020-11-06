Шмигаль розповів, як в Україні можна втілювати словацьку модель тестування населення на COVID-19

"Замовлено і буде завезено найближчим часом в Україну 2 млн таких швидких тестів, які дійсно від 15 хв до 1 години дають результат. Ці тести мають до 60% точності. На жаль, це не такий показник, який дає ПЛР або ІФА-тестування. Але ними можна швидко визначати захворілих осіб і максимально їх ізолювати. Україна велика держава, нас більше 40 млн, ми більше ніж у 12 разів більше ніж Словаччина", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд проводив консультації щодо використання прикладу Словаччини щодо тестування всього населення швидкими тестами.

"На сьогоднішній день для України така технологія дійсно може використовуватися в окремих містах, де є червоні зони", - додав Шмигаль.

Також, як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, кількість тестувань в Україні на коронавірус будуть нарощувати за рахунок ІФА-тестів на антиген українського виробництва, які можна проводити у лабораторіях усіх лікарень країни.

Нагадаємо, у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному тестуванні на коронавірус, яке пройшло на цих вихідних.