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Шмыгаль рассказал, как в Украине можно воплощать словацкую модель тестирования населения на COVID-19

Шмыгаль рассказал, как в Украине можно воплощать словацкую модель тестирования населения на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14554 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина заказала 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии. Такую технологию можно использовать в отдельных городах с "красной" зоны. Об этом заявил во время выступления в сессионном зале ВР премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до  1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование. Но ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Украина большое государство, нас больше 40 млн, мы больше чем в 12 раз больше чем Словакия", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство проводило консультации по использованию примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

"На сегодняшний день для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", - добавил Шмыгаль.

Также, как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, количество тестирований в Украине на коронавирус будут наращивать за счет ИФА-тестов на антиген украинского производства, которые можно проводить в лабораториях всех больниц страны.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном тестировании на коронавирус, которое прошло на этих выходных.

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