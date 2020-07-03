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Шмигаль розповів про розподіл коштів із “коронавірусного” фонду

Шмигаль розповів про розподіл коштів із “коронавірусного” фонду

Київ • УНН

 • 14909 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Кошти з фонду боротьби з COVID-19 розподіляються у соціальній та медичній сфері, а також у сфері інфраструктури. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Про структури виплат. Загалом на фонд виділено 64,7 млрд грн, з них 9 млрд грн спрямовано до фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. З них 4,7 млрд грн на виплати допомоги з часткового безробіття, 4,3 - на допомогу з безробіття”, — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що держава допомагає на сьогоднішній день більш ніж 500 тисячам безробітних.

“3 млрд грн передбачені на заходи з запобігання поширення коронавірусу, з них 650 млн грн лабораторним підрозділам МОЗ... 2,3 млрд грн йде на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну екстрену меддопомогу і рятують українців від коронавірусу”, — повідомив Прем’єр.

Він окремо зауважив, що уряд виділяє 1,3 млрд грн на покращення екстреної медицини, хоча це не стосується коштів фонду боротьби з коронавірусом.

Очільник уряду повідомив, що 2,5 млрд грн передбачено на допомогу Фонду соцстрахування, 1,7 млрд на надання грошової допомоги населенню, зокрема пенсіонерам, 2,7 млрд грн — це додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським, тим, хто забезпечує життєдіяльність населення в період боротьби з коронавірусом.

“100 млн грн передбачені на придбання апаратів ШВЛ медзакладам першої черги... 52,5 млн грн — це повернення коштів учасникам ЗНО... Попередньо схвалено розподіл ще 45,7 млрд грн, з них 35 млрд грн спрямовують на ремонт та реконструкцію доріг... Також 7,8 млрд грн виділено на доплати медикам і окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення”, — зазначив Шмигаль.

Прем’єр оголосив, що з “коронавірусного” фонду 2,9 млрд підуть на закупівлю устаткування приймальних відділень лікарень. Так, опорні заклади ОЗ в госпітальних округ отримають вже в цьому році нові приймальні відділення, що будуть створені за сучасними стандартами.

“Це частина програми доступної та якісної медицини, що ми реалізували”, — резюмував очільник Кабміну.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада України, у п’ятницю, на годині запитань до уряду заслухає Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з повенями у Західній Україні, щодо двох кадрових питань та питання щодо використання коштів з фонду COVID-19.

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