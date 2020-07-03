Шмигаль розповів про розподіл коштів із “коронавірусного” фонду

КИЇВ. 3 липня. УНН. Кошти з фонду боротьби з COVID-19 розподіляються у соціальній та медичній сфері, а також у сфері інфраструктури. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.