Шмыгаль рассказал о распределении средств из "коронавирусного" фонда

"О структуре выплат. Всего на фонд выделено 64,7 млрд грн, из них 9 млрд грн направлено в фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы. Из них 4,7 млрд грн на выплаты помощи по частичной безработице, 4,3 - на пособие по безработице", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что государство помогает на сегодняшний день более чем 500 тысячам безработных.

"3 млрд грн предусмотрены на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, из них 650 млн грн лабораторным подразделениям Минздрава... 2,3 млрд грн идет на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную экстренную медпомощь и спасающих украинцев от коронавируса", - сообщил премьер.

Он отдельно отметил, что правительство выделяет 1,3 млрд грн на улучшение экстренной медицины, хотя это не касается средств фонда борьбы с коронавирусом.

Глава правительства сообщил, что 2,5 млрд грн предусмотрено на помощь Фонду соцстрахования, 1,7 млрд на предоставление денежной помощи населению, в том числе пенсионерам, 2,7 млрд грн - это дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским, тем, кто обеспечивает жизнедеятельность населения в период борьбы с коронавирусом.

"100 млн грн предусмотрены на приобретение аппаратов ИВЛ медучреждениям первой очереди... 52,5 млн грн - это возвращение средств участникам ВНО... Предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд грн, из них 35 млрд грн направляются на ремонт и реконструкцию дорог... Также 7,8 млрд грн выделено на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения", - отметил Шмыгаль.

Премьер объявил, что из "коронавирусного" фонда 2,9 млрд пойдут на закупку оборудования приемных отделений больниц. Так, опорные учреждения здравоохранения в госпитальных округах получат уже в этом году новые приемные отделения, которые будут созданы по современным стандартам.

"Это часть программы доступной и качественной медицины, что мы реализовали", - резюмировал глава Кабмина.

Ранее УНН писал, что Верховная Рада Украины на часе вопросов к правительству заслушает Премьер-министра Дениса шныряли по ситуации с наводнениями в Западной Украине, по двум кадровым вопросам и вопросам использования средств из фонда COVID-19.



