Шмигаль розповів, коли очікувати 1,2 млрд євро допомоги від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Макрофінансова допомога від Європейського Союзу у розмірі 1,2 млрд євро буде розділена на два транші по 600 млн євро. Перший надійде невідкладно після ратифікації Меморандуму Верховною Радою, адругий - після виконання реформ. Про це під час пресбрифінгу за результатами робочого візиту до Брюсселя сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Виділення макрофінансової допомоги, меморандум про надання якої сьогодні підписаний, жодним чином не вплине на курс долара. Ситуація залишається стабільною. Макрофінансова допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро кожен. Перший безумовний - він буде наданий невідкладно після ратифікації Меморандуму Верховною Радою України. Другий транш буде виданий в той період, коли будуть виконані ті реформи, які уряд запланував виконати в цьому і на початку наступного року”, - сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що транш надійде напряму в Державний бюджет України і дозволить забезпечити макроекономічну стабільність.
“Буде витрачений на поточні питання в боротьбі з коронавірусом і підтримку стабільності економіки України”, - додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу.
Денис Шмигаль розповів, на що підуть кошти.