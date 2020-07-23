Шмигаль розповів, на що піде 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

“Сьогодні ми підписали Меморандум про надання Україні екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Ця програма розрахована на 12 місяців, кредит розрахований на 14,5 років. Надзвичайно привабливі умови для України. Це зменшить навантаження по виплаті зовнішніх боргів, це підтримка для боротьби з пандемією COVID (19 - ред.)”, - сказав Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Раніше УНН повідомляв, що Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу.