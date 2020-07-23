Шмигаль розповів, на що піде 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Макрофінансова допомога від Європейського Союзу у розмірі 1,2 млрд євро зменшить навантаження по виплаті зовнішніх боргів і буде підтримкою для боротьби з пандемією COVID-19. Про це під час пресбрифінгу за результатами робочого візиту до Брюсселя сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми підписали Меморандум про надання Україні екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Ця програма розрахована на 12 місяців, кредит розрахований на 14,5 років. Надзвичайно привабливі умови для України. Це зменшить навантаження по виплаті зовнішніх боргів, це підтримка для боротьби з пандемією COVID (19 - ред.)”, - сказав Денис Шмигаль.
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Раніше УНН повідомляв, що Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу.