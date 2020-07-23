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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94522 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142871 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113894 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136767 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103216 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102719 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102239 просмотра

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Шмыгаль рассказал, когда ожидать 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Шмыгаль рассказал, когда ожидать 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Киев  •  УНН

 • 11562 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро будет разделена на два транша по 600 млн евро. Первый поступит безотлагательно после ратификации Меморандума Верховной Радой, а другой - после выполнения реформ. Об этом во время пресс-брифинга по результатам рабочего визита в Брюссель сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Выделение макрофинансовой помощи, меморандум о предоставлении которой сегодня подписан, никак не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной. Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что транш поступит напрямую в Государственный бюджет Украины и позволит обеспечить макроэкономическую стабильность.

"Будет потрачено на текущие вопросы в борьбе с коронавирусом и поддержание стабильности экономики Украины", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

Денис Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства.

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