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Шмигаль про електропостачання на Київщині: ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію

Шмигаль про електропостачання на Київщині: ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію

Київ • УНН

 • 223591 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду заявив, що ситуація з електропостачанням на Київщині наразі далека від того, щоб оголошувати про евакуацію мешканців, передає УНН.

Цитата

“Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію Уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого не прифронтового міста і тим паче столиці”, – заявив він.

Деталі

Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Зокрема, закуповується резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву. Також активно ведуться перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.

Також директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в інтерв'ю виданню The New York Times повідомив, що у разі повного відключення електрики у Києві можуть оголосити евакуацію.

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