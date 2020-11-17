Шмигаль повідомив, скільки грошей у цьому році залишилося для Нацслужби здоров'я

"22 млрд гривень — це розпис для НСЗУ: на оплату "ковідних" пакетів до кінця року. Це не економія, рік не закінчився. Це невикористані кошти, розписані до кінця року. І, власне, 22 млрд — різниця між 86,5 млрд гривень, виділених НСЗУ (через Міністерство охорони здоров'я) та 68 млрд, які проведені касовими видатками. Це сьогоднішні дані - ранішні", - повідомив Шмигаль, відповідаючи на запитання одного із нардепів.

За словами прем'єра, це та різниця, яка є "у запасі" до кінця року - для потреб Національної служби здоров'я України.

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"Є інші гроші, є капітальні видатки. Програми капітальних видатків змінювалися у зв'язку з пандемією, але також по всіх основних напрямках боротьби з "ковідом"... Кошти сьогодні використовуються. Є питання до постачання обладнання - сьогодні весь світ стоїть у чергах. Я також не збираюся приховувати або якимось чином зменшувати ту проблематику, з якою стикається Україна у зв'язку із кризами, з затримками постачання, із затримками касових видатків по грошах... через кризові явища", - зауважив глава уряду.

Зазначимо, що Кабмін пропонує щонайменше 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії.

Також сьогодні під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував 5 основних цифрових рішень, які почнуть діяти незабаром і будуть направлені на боротьбу з COVID-19,