Шмыгаль сообщил, сколько денег в этом году осталось для Нацслужбы здоровья

"22 млрд гривен - это роспись для НСЗУ: на оплату "ковидных" пакетов до конца года. Это не экономия, год не закончился. Это неиспользованные средства, которые расписаны до конца года. И, собственно, 22 млрд - разница между 86,5 млрд гривен, выделенных НСЗУ (через Министерство здравоохранения) и 68 млрд, проведенных кассовыми расходами. Это сегодняшние данные - утренние", - сообщил Шмыгаль, отвечая на вопрос одного из нардепов.

По словам премьера, это та разница, которая является "в запасе" до конца года - для нужд Национальной службы здоровья Украины.

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"Есть другие деньги, есть капитальные расходы. Программы капитальных расходов менялись в связи с пандемией, но также по всем основным направлениям борьбы с "ковидом"... Средства сегодня используются. Есть вопросы к поставке оборудования - сегодня весь мир стоит в очередях. Я также не собираюсь скрывать или каким-то образом уменьшать ту проблематику, с которой сталкивается Украина в связи с кризисами, с задержками поставок, с задержками кассовых расходов по деньгам... из-за кризисных явлений", - отметил глава правительства.

Отметим, что Кабмин предлагает не менее 4 форматов поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Также сегодня во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений, которые начнут действовать вскоре и будут направлены на борьбу с COVID-19