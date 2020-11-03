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Шмигаль обговорив з президентом МКЧХ водопостачання на постраждалі території Донбасу

Шмигаль обговорив з президентом МКЧХ водопостачання на постраждалі території Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером водопостачання на постраждалі від збройної агресії Російської Федерації території східних областей України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Сторони серед іншого обговорили питання мінної та піротехнічної безпеки, покращення умов водопостачання на постраждалі території східних областей та вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Прем’єр-міністр відзначив активну участь Комітету в маркуванні та очищенні територій, забруднених вибухонебезпечними залишками війни. А також подякував за внесок у покращення обізнаності постраждалого населення з питань протимінної безпеки.

За словами Дениса Шмигаля, Україна вживає необхідних заходів для побудови ефективної системи протимінної діяльності. Схвалений у вересні Верховною Радою закон заклав підвалини для її успішної реалізації.

“Під час зустрічі Денис Шмигаль та Петер Маурер торкнулися теми безперешкодного водопостачання на постраждалі від російської агресії території східних областей України. Глава Уряду відзначив прогрес у питанні стабілізації роботи комунального підприємства “Вода Донбасу”, зокрема роль МКЧХ в підготовці проведення його аудиту”, - вказано у повідомленні.

Денис Шмигаль зазначив, що це питання вони два дні тому обговорювали на нараді з Президентом України Володимиром Зеленським.

“І буквально вчора спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради розглянули можливість створення окремого рядка в бюджеті для розв’язання цієї проблеми”, — додав Шмигаль.

Зазначається, що він також підкреслив, що центральні органи виконавчої влади України готові до обговорення з Комітетом можливих шляхів вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із очільником МКЧХ і обговорив з ним обмін полонених, пошук зниклих безвісти та розмінування на Донбасу.

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