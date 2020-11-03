Шмыгаль обсудил с президентом МККК водоснабжение на пострадавшие территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером водоснабжение на пострадавшие от вооруженной агрессии Российской Федерации территории восточных областей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером. Стороны среди прочего обсудили вопросы минной и пиротехнической безопасности, улучшение условий водоснабжения на пострадавшие территории восточных областей и совершенствование порядка предоставления гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Указано, что Премьер-министр отметил активное участие Комитета в маркировке и очистке территорий, загрязненных взрывоопасными пережитками войны. А также поблагодарил за вклад в улучшение осведомленности пострадавшего населения по вопросам противоминной безопасности.
По словам Дениса Шмыгаля, Украина принимает необходимые меры для построения эффективной системы противоминной деятельности. Одобренный в сентябре Верховной Радой закон заложил основы для ее успешной реализации.
"Во время встречи Денис Шмыгаль и Петер Маурер затронули тему беспрепятственного водоснабжения на пострадавшие от российской агрессии территории восточных областей Украины. Глава правительства отметил прогресс в вопросе стабилизации работы коммунального предприятия "Вода Донбасса", в частности роль МККК в подготовке проведения его аудита", - указано в сообщении.
Денис Шмыгаль отметил, что этот вопрос они два дня назад обсуждали на совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"И буквально вчера совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады рассмотрели возможность создания отдельной строки в бюджете для решения этой проблемы", - добавил Шмыгаль.
Отмечается, что он также подчеркнул, что центральные органы исполнительной власти Украины готовы к обсуждению с Комитетом возможных путей совершенствования порядка предоставления гуманитарной помощи.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с главой МККК и обсудил с ним обмен пленных, поиск пропавших без вести и разминирование на Донбасса.