Шмигаль обговорив на селекторній нараді з регіонами вихід з карантину та відновлення економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами у четвер, 9 квітня, на якій обговорили питання боротьби з поширенням коронавірусу, змін до Державного бюджету, соціальної підтримки вразливих верств населення та допомоги по безробіттю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Так, у нараді також взяли участь заступник Голови Офісу Президента Сергій Трофімов, очільник Києва Віталій Кличко як голова Асоціації міст України, міністр соціальної політики Марина Лазебна, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та інші представники уряду.
“Постановою уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Скоріш за все він буде продовжений до початку травня. І лише тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. Водночас, ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому маємо підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом”, — наголосив Шмигаль.
Він закликав міських голів продовжувати й надалі працювати спільно задля добробуту співгромадян: “Ми розробляємо окрему програму по створенню робочих місць, і тут потрібна ваша допомога. Від вас ми чекаємо список, працівники яких робітничих професій та в якій кількості вам потрібні. Це буде ваша заявка на робочі руки”.
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Прем’єр-міністр також повідомив, що робота над змінами до Держбюджету знаходиться на фінальній стадії і він сподівається, що наступного тижня Верховна Рада його підтримає.
Також разом з Асоціацією міст України було вирішено проводити такі селекторні наради на регулярній основі — щонайменше раз на місяць.
Нагадаємо, що у МОЗ прогнозують пік коронавірусу в Україні 14-15 квітня.