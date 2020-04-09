Шмигаль обговорив на селекторній нараді з регіонами вихід з карантину та відновлення економіки

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами у четвер, 9 квітня, на якій обговорили питання боротьби з поширенням коронавірусу, змін до Державного бюджету, соціальної підтримки вразливих верств населення та допомоги по безробіттю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.