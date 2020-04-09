Шмигаль очікує голосування за Бюджет у Раді наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд очікує, що народні депутати проголосують за зміни до Державного бюджету на 2020 рік наступного тижня. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
Повідомляється, що під час зустрічі Шмигаль повідомив послу про кроки, які уряд робить у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема щодо підтримки медичних працівників, соціально вразливих верств населення, людей, що втратили роботу, малого та середнього бізнесу. Окремо очільник уряду зупинився на важливості якнайшвидшого ухвалення змін до Держбюджету.
“Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до Держбюджету”, — зазначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр також повідомив посла про створення Фонду по боротьбі з коронавірусом. Своєю чергою, посол поділилася досвідом Канади у боротьбі з коронавірусом та зазначила, що Україна вживає правильні заходи.
Під час зустрічі Шмигаль проговорив з Ґаладзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані.
“Ми вийшли на розуміння того, що "чорні скриньки“ з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики”, — зазначив прем’єр.
Як повідомляв УНН, раніше в уряді повідомили, які видатки довелось скоротити в змінах до бюджету.