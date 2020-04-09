Шмигаль очікує голосування за Бюджет у Раді наступного тижня

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд очікує, що народні депутати проголосують за зміни до Державного бюджету на 2020 рік наступного тижня. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.