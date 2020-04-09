Шмыгаль ожидает голосования за Бюджет в Раде на следующей неделе

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство ожидает, что народные депутаты проголосуют за изменения в Государственный бюджет на 2020 год на следующей неделе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.