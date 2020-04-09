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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Шмыгаль ожидает голосования за Бюджет в Раде на следующей неделе

Шмыгаль ожидает голосования за Бюджет в Раде на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство ожидает, что народные депутаты проголосуют за изменения в Государственный бюджет на 2020 год на следующей неделе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что во время встречи Шмыгаль сообщил послу о шагах, которые правительство делает в противодействии распространению коронавирусной болезни. В частности по поддержке медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, потерявших работу, малого и среднего бизнеса. Отдельно глава правительства остановился на важности скорейшего принятия изменений в Госбюджет.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. К концу рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в Госбюджет", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил послу о создании Фонда по борьбе с коронавирусом. В свою очередь, посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

Во время встречи Шмыгаль проговорил с Галадзой ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране.

"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил Премьер.

Как сообщал УНН, ранее в правительстве сообщили, какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет.

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