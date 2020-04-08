В уряді повідомили, які видатки довелось скоротити в змінах до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У проекті змін до Державного бюджету на 2020 рік було скорочено видатки, що стосуються проведення фестивалів, форумів, культурних заходів, частини спортивних заходів, статистичних спостереженнь, відряджень й іншого. Про це повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“У першу чергу ми скоротили видатки, що стосуються проведення різних фестивалів, форумів, культурних заходів, частину спортивних заходів також було скорочено, статистичні спостереження, відрядження. Також було скорочено частково заробітна плата в державному секторі, державних підприємствах”, — сказав міністр.
Окрім того, з його слів, у проекті змін до бюджету були скорочені капітальні видатки, які “не є в даному випадку першочерговими”.
Як повідомляв УНН, основні зміни до Державного бюджету на 2020 рік наразі доопрацьовуються в парламентському комітеті з питань бюджету.