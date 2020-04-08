В правительстве сообщили, какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51732 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60669 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74066 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100971 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81440 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102065 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105667 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130768 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130271 просмотра

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В правительстве сообщили, какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет

В правительстве сообщили, какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет

Киев  •  УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В проекте изменений в Государственный бюджет на 2020 год были сокращены расходы, касающиеся проведения фестивалей, форумов, культурных мероприятий, части спортивных мероприятий, статистических наблюдений, командировок и прочее. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"В первую очередь мы сократили расходы, касающиеся проведения различных фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий также была сокращена, статистические наблюдения, командировки. Также была сокращена частично заработная плата в государственном секторе, государственных предприятиях", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, в проекте изменений в бюджет были сокращены капитальные расходы, которые "не являются в данном случае первоочередными".

Как сообщал УНН, основные изменения в Государственный бюджет на 2020 год дорабатываются в парламентском комитете по вопросам бюджета.

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