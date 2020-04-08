В правительстве сообщили, какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В проекте изменений в Государственный бюджет на 2020 год были сокращены расходы, касающиеся проведения фестивалей, форумов, культурных мероприятий, части спортивных мероприятий, статистических наблюдений, командировок и прочее. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"В первую очередь мы сократили расходы, касающиеся проведения различных фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий также была сокращена, статистические наблюдения, командировки. Также была сокращена частично заработная плата в государственном секторе, государственных предприятиях", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, в проекте изменений в бюджет были сокращены капитальные расходы, которые "не являются в данном случае первоочередными".
Как сообщал УНН, основные изменения в Государственный бюджет на 2020 год дорабатываются в парламентском комитете по вопросам бюджета.