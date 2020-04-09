У МОЗ прогнозують пік коронавірусу в Україні 14-15 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я інформують, що пік коронавірусу в Україні ще не настав. Він прогнозується на 14-15 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал МОЗ у Telegram.
"Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня", - йдеться у повідомленні.
Це пояснюється тим, що в Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано.
"Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома. До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи", - резюмується в повідомленні.
Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1,5 млн.