В Минздраве прогнозируют пик коронавируса в Украине 14-15 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения информируют, что пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он прогнозируется на 14-15 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Минздрава в Telegram.
"Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля", - говорится в сообщении.
Это объясняется тем, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.
"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры", - резюмируется в сообщении.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн.