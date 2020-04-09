Шмыгаль обсудил на селекторном совещании с регионами выход из карантина и восстановление экономики

Так, в совещании также приняли участие заместитель Председателя Офиса Президента Сергей Трофимов, глава Киева Виталий Кличко как председатель Ассоциации городов Украины, министр социальной политики Марина Лазебная, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов и другие представители правительства.

“Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан: “Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники которых рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки”.

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Премьер-министр также сообщил, что работа над изменениями в Госбюджет находится на финальной стадии и он надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.

Также совместно с Ассоциацией городов Украины было решено проводить такие селекторные совещания на регулярной основе — не реже одного раза в месяц.

Напомним, что в Минздраве прогнозируют пик коронавируса в Украине 14-15 апреля.