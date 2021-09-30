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Шмигаль назвав п'ять кроків для "стабілізації" тарифів на опалювальний сезон

Шмигаль назвав п'ять кроків для "стабілізації" тарифів на опалювальний сезон

Київ • УНН

 • 15863 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України за ініціативи Президента Володимира Зеленського розробив план із п'яти кроків, який дозволить стабілізувати тарифне питання та пройти прийдешній опалювальний сезон. Про це під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільство. Тому з ініціативи президента уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році", - заявив Шмигаль.

Деталі

Для врегулювання тарифного питання Прем’єр-міністр назвав 5 ключових кроків з боку влади:

  • Зафіксована ціна на газ. Шмигаль наголосив, що завдяки річним продуктам така ціна для більшості українців нібито становитиме не більше ніж 8 гривень за кубічний метр.
  • Зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року. За словами Прем’єра, така програма допоможе повністю забезпечити сплату субсидій всім людям.
  • З 1 жовтня для 80% українських родин ціна на електроенергію буде знижена до 1 грн 44 коп. Для решти громадян вона лишиться незмінною;
  • Для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубів блакитного палива в підземних газових сховищах;
  • Меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком.

    • Додамо

    Шмигаль раніше заявив, що готовність до опалювального сезону в Україні становить понад 90%, опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і триматиметься так три дні поспіль.

    У Кабміні за трохи більше, ніж два тижні до офіційного старту опалювального сезону заявили, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів віддали владі на місцях.

    Що стосується грошей на субсидії, то уряд для покриття "нестачі" раніше просив ВР збільшити видатки на ці цілі на 12 млрд грн цього року. Рішення у ВР поки не ухвалили - законопроект пройшов лише перше читання.

    Стосовно питання тарифів на електроенергію, то з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт. Однак, це і досі вище, ніж торішній тариф.

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