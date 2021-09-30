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Шмыгаль назвал пять шагов для "стабилизации" тарифов на отопительный сезон

Шмыгаль назвал пять шагов для "стабилизации" тарифов на отопительный сезон

Киев  •  УНН

 • 15858 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского разработал план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос и пройти грядущий отопительный сезон. Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общества. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - заявил Шмыгаль.

Детали

Для урегулирования тарифного вопроса Премьер-министр назвал 5 ключевых шагов со стороны власти:

  • Зафиксирована цена на газ. Шмыгаль отметил, что благодаря годовым продуктам такая цена для большинства украинцев якобы будет составлять не более чем 8 гривен за кубический метр.
  • Изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года. По словам Премьера, такая программа поможет полностью обеспечить уплату субсидий всем людям.
  • С 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1 грн 44 коп. Для остальных граждан она останется неизменной;
  • Для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубов голубого топлива в подземных газовых хранилищах;
  • Меморандум с местными властями о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.

    • Добавим

    Шмыгаль ранее заявил, что готовность к отопительному сезону в Украине составляет более 90%, отопление местные власти должны включить, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и продержится так три дня подряд.

    В Кабмине за чуть более чем две недели до официального старта отопительного сезона заявили, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов отдали властям на местах.

    Что касается денег на субсидии, то правительство для покрытия "недостатка" ранее просил ВР увеличить расходы на эти цели на 12 млрд грн в этом году. Решение в ВР пока не приняли - законопроект прошел только первое чтение.

    Касательно вопроса тарифов на электроэнергию, то с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. С приближением нового зимнего сезона, для "экономных" потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн/кВт. Однако, это до сих пор выше, чем прошлогодний тариф.

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