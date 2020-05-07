Шмигаль хоче, щоб у кожного міністра був заступник з цифрового розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив у кожному міністерстві запровадити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку - за два тижні. Про це очільник уряду написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації... За підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду", - повідомив очільник уряду.
Він пояснив, що вважає реформу будь-якої сфери у сучасних умовах неможливою без застосування цифрових технологій. "Досвід багатьох країн ЄС показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту", - додав Шмигаль.
На думку Прем'єра, автоматизація - це "шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям".
Нагадаємо, у вересні 2019 року Кабмін створив нове міністерство - Мінцифри. Його очільник - віце-прем'єр Михайло Федоров.