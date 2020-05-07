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Шмыгаль хочет, чтобы у каждого министра был зам по цифровому развитию

Киев • УНН

 • 44551 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в каждом министерстве ввести должность заместителя министра по вопросам цифрового развития - в течение двух недель. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Шмыгаль хочет, чтобы у каждого министра был зам по цифровому развитию

"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации... По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - сообщил глава правительства.

Он пояснил, что считает реформу любой сферы в современных условиях невозможной без применения цифровых технологий. "Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта", - добавил Шмыгаль.

По мнению Премьера, автоматизация - это "путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям".

Напомним, в сентябре 2019 года Кабмин создал новое министерство - Минцифры. Его глава - вице-премьер Михаил Федоров.

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