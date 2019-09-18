Кабмін визначив сфери відповідальності нового Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив положення про нове Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри), яке зокрема регламентує сфери його компетенції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
"Кабінет міністрів затвердив постанову щодо діяльності Міністерства цифрової трансформації, яка також регламентує його повноваження та сфери компетенції", - сказано у повідомленні.
Згідно з прийнятим положенням, новостворене міністерство відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.
"Цифровізація – пріоритет державної політики, саме тому для формування та реалізації стратегії було створено профільне Міністерство. Ухвалене Положення дозволить нам у стислі терміни налагодити роботу Мінцифри", – наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, додали в уряді.
Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, Державне агентство з питань електронного урядування стало Міністерством цифрової трансформації України.