Кабмин определил сферы ответственности нового Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил положение о новом Министерстве цифровой трансформации (Минцифры), которое в частности регламентирует сферу его компетенции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Кабинет министров утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферу компетенции", - говорится в сообщении.
Согласно принятому положению, новое министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрения электронных услуг, электронных доверительных услуг и тому подобное. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое Положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Министерство цифровой трансформации становится центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию Министерства отныне входит развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ІТ-индустрии, добавили в правительстве.
Напомним, согласно решению правительства, Государственное агентство по вопросам электронного правительства стало Министерством цифровой трансформации Украины.