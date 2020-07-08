Шмигаль доручив міністрам оборони й освіти скоординувати комунікацію щодо призову
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністр оборони та в.о. міністра освіти мають краще скоординувати комунікацію і саму роботу щодо військового призову для випускників. Про це сказав під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ще одне питання, яке, я вважаю, нам треба сьогодні публічно проговорити – це ситуація з військовим призовом випускників шкіл і повістками. Я попрошу міністра оборони і в.о. міністра освіти краще скоординувати комунікацію і саму роботу з цього питання, щоб батьки не нервували, діти не нервували, тому що хлопці, які досягли 18-річного віку і хочуть вступити до ВНЗ, мають таку можливість отримати. Їм не варто бігти зараз вручати терміново повістки... Далі будемо вже до осені проводити призов у відповідності до процедур", - зазначив прем’єр.
З його слів, це питання важливо донести на місця військовим комісарам в областях і районах, а також головам ОДА.
Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.
Нещодавно Міністерство освіти і науки звернулося до Міністерства оборони з листом, у якому попросило надати випускникам відстрочку від весняного призову в армію.