Шкурний інтерес: Лавров висловився про нову адміністрацію Байдена

“Доброго точно не чекаємо. І було б дивно чекати доброго від людей, які, багато хто з них, свою кар’єру робили на русофобії і на поливанні брудом моєї країни. Тому, якщо у них з’явиться якийсь власний, що називається, шкурний інтерес поговорити з нами предметно, не гаслами, а про щось таке окреме, ми до цього завжди будемо відкриті. Якщо ж продовжиться ось ця ідеологізація відносин з Росією, формування підходу до Росії як до стратегічного суперника, противника, ворогові, називайте як хочете, значить, ми будемо аналогічним чином ставитися і до них”, — заявив Лавров.

На його думку, РФ повинна переходити “до двухтрекового підходу”.

“Тотальне стримування США в усіх напрямках, оскільки політика США глибоко ворожа по відношенню до Росії і суперечить нашим фундаментальним інтересам. Це перша сторона — стримування. Друга сторона — це діалог вибірковий, залучення США тільки за тими сюжетами, які нам цікаві, не за тими сюжетами, які цікаві тільки їм. Ось коли ми перейдемо на ці рейки, тоді, я думаю, можуть з’явитися якісь підстави для поступової нормалізації відносин з Вашингтоном”, — вважає глава МЗС РФ.

Нагадаємо, новообраний президент США Джо Байден буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.