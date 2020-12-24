Шкурный интерес: Лавров высказался о новой администрации Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В России не ждут “ничего хорошего” после вступления в должность новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на сайт МИД России.
“Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны. Поэтому, если у них появится какой-то собственный, что называется, шкурный интерес поговорить с нами предметно, не лозунгами, а о чем-то таком дельном, мы к этому всегда будем открыты. Если же продолжится вот эта идеологизация отношений с Россией, формирование подхода к России как к стратегическому сопернику, противнику, врагу, называйте как хотите, значит, мы будем аналогичным образом относиться и к ним”, — заявил Лавров.
По его мнению, РФ должна переходить “к двухтрековому подходу”.
“Тотальное сдерживание США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России и противоречит нашим фундаментальным интересам. Это первая сторона — сдерживание. Вторая сторона — это диалог выборочный, вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном”, — считает глава МИД РФ.
Напомним, новоизбранный президент США Джо Байден будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.