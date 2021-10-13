Школярі у передмісті Києва заспівали гімн Росії, а потім вибачилися

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Так, соцмережами поширилося відео, де декілька школярів, за повідомленнями, з Вишневого заспівали гімн Росії на камеру та виклали відео на сторінках у соціальній мережі. Після хвилі невдоволення школярі видалили його.

Згодом школярі записали відеозвернення, у яких вибачилися та зазначили, що нікого не хотіли образити своїм вчинком.

"Прошу вибачення за те, що співала гімн РФ, я нікого не хотіла цим зачепити. Я вчусь на своїх помилках і такого більше не допущу. Слава Україні і Україна понад усе", - сказала одна зі школярок на поширеному у соцмережах відео.

Доповнення

У Кам’янському Дніпропетровської області дівчина підпалила Державний прапор України, це зняли на відео. Поліція встановила її особу, вбачає у діях школярки ознаки наруги над державними символами.



