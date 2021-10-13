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Школьники в пригороде Киева спели гимн России, а затем извинились

Школьники в пригороде Киева спели гимн России, а затем извинились

Киев  •  УНН

 • 26279 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Школьники спели гимн России и опубликовали видео в социальной сети. Впоследствии они записали извинения и удалили ролик, пишет УНН.

Детали

Так, сетями распространилось видео, где несколько школьников, по сообщениям, из Вишневого спели гимн России на камеру и выложили видео на страницах в социальной сети. После волны недовольства школьники удалили его.

Впоследствии школьники записали видеообращения, в которых извинились и отметили, что никого не хотели обидеть своим поступком.

"Прошу прощения за то, что пела гимн РФ, я никого не хотела этим задеть. Я учусь на своих ошибках и такого больше не допущу. Слава Украине и Украина превыше всего", - сказала одна из школьниц на распространенном в соцсетях видео.

Дополнение

В Каменском Днепропетровской области девушка подожгла Государственный флаг Украины, это сняли на видео. Полиция установила ее личность, видит в действиях школьницы признаки надругательства над государственными символами.

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