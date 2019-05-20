Школяр зник під час купання у річці

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У Чернігові розшукують 13-річного хлопця, який зник під час купання у річці Десна в районі міського пляжу. Про це повідомляє прес-центр ДСНС облаті, передає УНН.

Вчора, 19 травня, о 16:00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Десна на міському пляжі "Золотий берег" на очах у свідків зник 13-річний хлопчик. За попередньою інформацією, залишившись поза увагою батьків, дитина разом з друзями пішла відпочивати до річки. За невідомих обставин хлопець почав тонути. Його друзі намагалися допомогти товаришу але самі, наковтавшись води, ледь не пішли на дно. Крики про допомогу почули відпочивальники, вони й викликали рятувальників.

До проведення пошукових робіт були залучені водолази відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт та фахівці групи аварійно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській області у складі 8 чоловік особового складу, 2 одиниць техніки та 1 плавзасобу.

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Після обстеження 10 га надводної акваторії річки в районі події та 1,5 км берегової лінії, а також 6000 кв.м підводної акваторії, о 20:30 активну фазу пошуків було припинено.

20 травня о 10:00 пошукові роботи відновили. Для їх проведення залучили 15 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки та 1 моторний човен. Також до пошукових робіт додатково залучено 4 чоловіки та 1 моторний катер Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.

Рятувальники обстежують надводну та підводну акваторію річки Десна та берегову лінію пішим патрулем. Також на місці події працюють психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, підлітки врятували 9-річного хлопчика, який мало не потонув.

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