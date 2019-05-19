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З початку травня на водоймах країни загинуло 38 людей

З початку травня на водоймах країни загинуло 38 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. З початку травня на водоймах України загинуло 38 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей.

Зокрема, як повідомляв УНН, у Запорізькій області біля с. Бурчак 15 травня потонули двоє хлопчиків. Школяр хотів зробити фото біля зрошувального каналу, однак не втримався і впав. Його товариш, що кинувся другові на допомогу, на жаль, теж загинув.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 219 людей, з яких 15 дітей. При цьому врятовано 124 людини, у тому числі 19 дітей.

Українські Національні Новини

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