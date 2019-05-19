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7 марта, 15:45 • 88690 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100155 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123983 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111879 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137948 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144684 просмотра

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С начала мая на водоемах страны погибли 38 человек

С начала мая на водоемах страны погибли 38 человек

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. С начала мая на водоемах Украины погибло 38 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

В частности, как сообщал УНН, в Запорожской области возле с. Бурчак 15 мая утонули двое мальчиков . Школьник хотел сделать фото у оросительного канала, однако не удержался и упал. Его товарищ, бросился другу на помощь и, к сожалению, погиб.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 219 человек, из которых 15 детей. При этом спасено 124 человека, в том числе 19 детей.

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