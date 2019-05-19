С начала мая на водоемах страны погибли 38 человек

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

В частности, как сообщал УНН, в Запорожской области возле с. Бурчак 15 мая утонули двое мальчиков . Школьник хотел сделать фото у оросительного канала, однако не удержался и упал. Его товарищ, бросился другу на помощь и, к сожалению, погиб.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 219 человек, из которых 15 детей. При этом спасено 124 человека, в том числе 19 детей.