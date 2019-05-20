Школьник пропал во время купания в реке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Чернигове разыскивают 13-летнего парня, который исчез во время купания в реке Десна в районе городского пляжа. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС облати, передает УНН.
Вчера, 19 мая, в 16:00 спасателям поступило сообщение о том, что во время купания в реке Десна на городском пляже "Золотой берег" на глазах у свидетелей исчез 13-летний мальчик. По предварительной информации, оставшись без внимания родителей, ребенок вместе с друзьями пошел отдыхать к реке. При неизвестных обстоятельствах парень начал тонуть. Его друзья пытались помочь товарищу, но сами, наглотавшись воды, едва не пошли ко дну. Крики о помощи услышали отдыхающие, они и вызвали спасателей.
К проведению поисковых работ были привлечены водолазы отделения подводного разминирования группы пиротехнических работ и специалисты группы аварийно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС Украины в Черниговской области в составе 8 человек личного состава, 2 единицы техники и 1 плавсредство.
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После обследования 10 га надводной акватории реки в районе происшествия и 1,5 км береговой линии, а также 6000 кв.м подводной акватории, в 20:30 активную фазу поисков прекратили.
20 мая в 10:00 поисковые работы возобновили. Для их проведения привлекли 15 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 моторную лодку. Также к поисковым работам дополнительно привлечены 4 человека и 1 моторный катер Черниговской областной спасательно-водолазной службы.
Спасатели обследуют надводную и подводную акваторию реки Десна и береговую линию пешим патрулем. Также на месте происшествия работают психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поисковые работы продолжаются.
Напомним, подростки спасли 9-летнего мальчика, который чуть не утонул.