Підлітки врятували 9-річного хлопчика, який мало не потонув
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Запорізькій області на ставку в районі автовокзалу міста Дніпрорудне четверо місцевих підлітків врятували 9-річного хлопчика, який тонув. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Свідки повідомили, що дитина гуляла біля ставку та впала у воду. Підлітки, які знаходились неподалік, побачили це, витягли потерпілого з води та надали йому першу домедичну допомогу до приїзду лікарів. Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до міської лікарні. Наразі хлопчика вже виписали додому, з ним все добре.
Нагадаємо, двоє підлітків, які потонули у зрошувальному каналі на Запоріжжі, загинули після того, як послизнулися, роблячи селфі, і впали в воду.