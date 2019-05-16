Подростки спасли 9-летнего мальчика, который чуть не утонул
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Запорожской области в пруду в районе автовокзала города Днепрорудное четверо местных подростков спасли 9-летнего мальчика, который тонул. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Свидетели сообщили, что ребенок гулял у пруда и упал в воду. Подростки, которые находились неподалеку, увидели это, вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую домедицинскую помощь до приезда врачей. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу. Сейчас мальчика выписали домой, с ним все хорошо.
Напомним, двое подростков, которые утонули в оросительном канале в Запорожье, погибли после того, как поскользнулись, делая селфи, и упали в воду.