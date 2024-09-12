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Школи зможуть відзначати випускників медалями, але не за держкошти - голова профільного комітету Ради

Школи зможуть відзначати випускників медалями, але не за держкошти - голова профільного комітету Ради

Київ • УНН

 • 13333 перегляди

Комітет ВР визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за державні кошти. Школи зможуть продовжувати відзначати випускників медалями, але коштом засновників шкіл чи територіальних громадах.

В Україні не плануюють відміняти золоті і срібні медалі. Школи і надалі зможуть відзначати своїх випускників, втім не за державний рахунок. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак, передає УНН.

Ми НЕ відміняємо золоті і срібні медалі. Школи і надалі можуть відзначати своїх найкращих випускників медалями. Ми вважаємо недоцільним витрачати мільйони гривень платників податків на централізоване виготовлення медалей. Впевнені, що засновники шкіл (територіальні громади) зможуть собі дозволити виготовлення медалей своїм найкращим випускникам, якщо захочуть

- написав Бабаб у Telegram.

Нардеп також пояснив, що з 2015 року золота чи срібна медаль не дає жодних переваг під час вступу до закладів вищої освіти. Таким чином, медаль випускника це така собі відзнака своєї рідної школи за успіхи у навчанні. Але чомусь досі медалі виготовляються за кошти Державного бюджету України.

За його даними, в 2024 році виготовлення медалей коштувало державному бюджету 2.936 млн грн. На 2025 рік, за словами представника МОН, бюджетний запит на медалі сягає 4.6 млн грн для золотих медалей і близько 1 млн грн для срібних.

Нагадаємо

Вчора на засіданні комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України ухвалили рішення визнати недоцільним подальше централізоване виготовлення за кошти держбюджету золотих і срібних медалей випускникам закладів загальної середньої освіти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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