Комітет ВР визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за держкошти
Київ • УНН
Комітет освіти ВР вважає недоцільним виготовлення шкільних медалей за кошти держбюджету. За 5 років виготовлено понад 66 тисяч медалей, хоча рівень знань і кількість учнів зменшились.
Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за кошти держбюджету, повідомила у середу секретар комітету нардеп Наталія Піпа, передає УНН.
"Комітет освіти, науки та іновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету", - написала Піпа у Facebook.
За її словами, за 5 років було виготовлено більше ніж 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в два рази більше ніж у 2020 році, хоча рівень знань і кількість учнів, як заявляє нардеп, зменшилась.
Звідси, як вважає Піпа, можна зробити висновок, що кількість медалей не відображає якості освіти.
Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6млн грн на золоті медалі. І більше 1млн гривень на срібні медалі, додала нардеп.
"Важливо: останні роки ці медалі не давали ніяких переваг при вступі до вишу. Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі рф. Нехай там і залишається!", - резюмувала вона.
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