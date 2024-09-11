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Комітет ВР визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за держкошти

Комітет ВР визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за держкошти

Київ • УНН

 • 19829 перегляди

Комітет освіти ВР вважає недоцільним виготовлення шкільних медалей за кошти держбюджету. За 5 років виготовлено понад 66 тисяч медалей, хоча рівень знань і кількість учнів зменшились.

Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради визнав недоцільним виготовлення шкільних медалей за кошти держбюджету, повідомила у середу секретар комітету нардеп Наталія Піпа, передає УНН.

"Комітет освіти, науки та іновацій ВРУ визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету", - написала Піпа у Facebook.

За її словами, за 5 років було виготовлено більше ніж 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в два рази більше ніж у 2020 році, хоча рівень знань і кількість учнів, як заявляє нардеп, зменшилась.

Звідси, як вважає Піпа, можна зробити висновок, що кількість медалей не відображає якості освіти.

Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6млн грн на золоті медалі. І більше 1млн гривень на срібні медалі, додала нардеп. 

"Важливо: останні роки ці медалі не давали ніяких переваг при вступі до вишу. Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі рф. Нехай там і залишається!", - резюмувала вона.

Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський02.09.24, 17:54 • 17461 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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