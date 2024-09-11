Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства
Киев • УНН
Комитет образования ВР считает нецелесообразным изготовление школьных медалей за средства госбюджета. За 5 лет изготовлено более 66 тысяч медалей, хотя уровень знаний и количество учеников уменьшились.
Комитет образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за средства госбюджета, сообщила в среду секретарь комитета нардеп Наталья Пипа, передает УНН.
«Комитет образования, науки и инноваций ВРУ признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства госбюджета», - написала Пипа в Facebook.
По ее словам, за 5 лет было изготовлено более 66 тысяч медалей. За 2024 год изготовили в два раза больше чем в 2020 году, хотя уровень знаний и количество учеников, как заявляет нардеп, уменьшилось.
Отсюда, как считает Пипа, можно сделать вывод, что количество медалей не отражает качества образования.
Изначально в бюджете на 2025 год был запрос на почти 4,6 млн грн на золотые медали. И более 1 млн гривен на серебряные медали.
«Важно: последние годы эти медали не давали никаких преимуществ при поступлении в вуз. Эта устаревшая практика медалей распространена в постсоветском пространстве, в том числе в РФ. Пусть там и остается!», - резюмировала она.
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