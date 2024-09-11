Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

Комитет образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за средства госбюджета, сообщила в среду секретарь комитета нардеп Наталья Пипа, передает УНН.

«Комитет образования, науки и инноваций ВРУ признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства госбюджета», - написала Пипа в Facebook.

По ее словам, за 5 лет было изготовлено более 66 тысяч медалей. За 2024 год изготовили в два раза больше чем в 2020 году, хотя уровень знаний и количество учеников, как заявляет нардеп, уменьшилось.

Отсюда, как считает Пипа, можно сделать вывод, что количество медалей не отражает качества образования.

Изначально в бюджете на 2025 год был запрос на почти 4,6 млн грн на золотые медали. И более 1 млн гривен на серебряные медали.

«Важно: последние годы эти медали не давали никаких преимуществ при поступлении в вуз. Эта устаревшая практика медалей распространена в постсоветском пространстве, в том числе в РФ. Пусть там и остается!», - резюмировала она.

Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський