Школы смогут отмечать выпускников медалями, но не за госсредства - глава профильного комитета Рады

В Украине не планируют отменять золотые и серебряные медали. Школы и в дальнейшем смогут отмечать своих выпускников, впрочем не за государственный счет. Об этом сообщил председатель профильного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, передает УНН.

Мы НЕ отменяем золотые и серебряные медали. Школы и в дальнейшем могут отмечать своих лучших выпускников медалями. Мы считаем нецелесообразным тратить миллионы гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление медалей. Уверены, что учредители школ (территориальные громады) смогут себе позволить изготовление медалей своим лучшим выпускникам, если захотят - написал Бабаб в Telegram.

Нардеп также пояснил, что с 2015 года золотая или серебряная медаль не дает никаких преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования. Таким образом, медаль выпускника это такая себе награда своей родной школы за успехи в учебе. Но почему-то до сих пор медали изготавливаются за средства Государственного бюджета Украины.

По его данным, в 2024 году изготовление медалей стоило государственному бюджету 2.936 млн грн. На 2025 год, по словам представителя МОН, бюджетный запрос на медали достигает 4.6 млн грн для золотых медалей и около 1 млн грн для серебряных.

Напомним,

Вчера на заседании комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины приняли решение признать нецелесообразным дальнейшее централизованное изготовление за средства госбюджета золотых и серебряных медалей выпускникам учреждений общего среднего образования.