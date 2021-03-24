Шкарлет задекларував майже мільйон гривень доходів за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет за минулий рік заробив 940 385 грн. Відповідні дані містяться у поданій посадовцем електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік, передає УНН.
Деталі
Міністр освіти та науки вказав наявність 80 тис. грн та 50 тис. доларів готівкою, а також 10 тис. грн, 95 тис. доларів і 65 тис. євро готівкових коштів у власної матері.
Згідно з декларацію, на банківських рахунках Шкарлета розміщено 113 222 грн.
У власності Шкарлета дві автівки - Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску.
Також за ним значиться квартира площею 76.9 кв. м у Чернігові. У власності матері міністра є квартира в Києві площею 60,1 кв. м.
Що було раніше
Згідно з інформацією на сайті НАЗК, прессекретар Президента України Юлія Мендель за минулий рік заробила 684 тис. грн та придбала автомобіль Suzuki.