Шкарлет задекларировал почти миллион гривен доходов за год

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40796 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58905 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106931 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142758 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194511 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192952 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278813 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326162 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157824 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143126 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шкарлет задекларировал почти миллион гривен доходов за год

Шкарлет задекларировал почти миллион гривен доходов за год

Киев  •  УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет за прошлый год заработал 940 385 грн. Соответствующие данные содержатся в представленной должностным лицом электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год, передает УНН.

Детали

Министр образования и науки указал наличие 80 тыс. грн и 50 тыс. долларов наличными, а также 10 тыс. грн, 95 тыс. долларов и 65 тыс. евро наличных средств у собственной матери.

Согласно декларации, на банковских счетах Шкарлета размещено 113 222 грн.

В собственности Шкарлета два автомобиля - Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

Также за ним числится квартира площадью 76.9 кв. м в Чернигове. В собственности матери министра есть квартира в Киеве площадью 60,1 кв. м.

Что было раньше

Согласно информации на сайте НАПК, пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель за прошлый год заработала 684 тыс. грн и приобрела автомобиль Suzuki.

Украинские Национальные Новости

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