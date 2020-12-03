Шкарлет нагадав, як працюють заклади освіти під час карантинних обмежень

"На сьогодні по всій країні встановлено "помаранчевий" рівень небезпеки і "помаранчевий" рівень карантинних обмежень. Дитячі садочки та 1-4 класи у загальноосвітніх закладах працюють у звичайному режимі, але з дотриманням усіх норм карантинних обмежень. Єдиною нормою, яку треба дотримуватися є те, що учні і студенти відвідують аудиторії у кількості не більше, ніж 20 осіб. Окрім того, треба враховувати, якщо 50% колективів та учнів переходять на самоізоляцію, заклад такий в повному обсязі переводиться на самоізоляцію", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.

Також нагадаємо, у МОЗ повідомили про збільшення тижневих показників госпіталізацій і нових випадків COVID-19.

Як раніше повідомляв УНН, на Київщині 47 шкіл перейшли на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу.