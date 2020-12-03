Шкарлет нагадав, як працюють заклади освіти під час карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наразі дитячі садочки та учні початкових класів навчаються у звичайному режимі, а учні старших класів та студенти відвідують класи та аудиторії у кількості не більше 20 осіб. При цьому всі повинні дотримуватися протиепідемічних заходів. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні по всій країні встановлено "помаранчевий" рівень небезпеки і "помаранчевий" рівень карантинних обмежень. Дитячі садочки та 1-4 класи у загальноосвітніх закладах працюють у звичайному режимі, але з дотриманням усіх норм карантинних обмежень. Єдиною нормою, яку треба дотримуватися є те, що учні і студенти відвідують аудиторії у кількості не більше, ніж 20 осіб. Окрім того, треба враховувати, якщо 50% колективів та учнів переходять на самоізоляцію, заклад такий в повному обсязі переводиться на самоізоляцію", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.
Також нагадаємо, у МОЗ повідомили про збільшення тижневих показників госпіталізацій і нових випадків COVID-19.
Як раніше повідомляв УНН, на Київщині 47 шкіл перейшли на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу.