Шкарлет напомнил, как работают учебные заведения во время карантина

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 19496 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 42772 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 68990 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104869 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109906 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123079 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155682 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202010 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Шкарлет напомнил, как работают учебные заведения во время карантина

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас детские сады и ученики начальных классов обучаются в обычном режиме, а ученики старших классов и студенты посещают классы и аудитории в количестве не более 20 человек. При этом все должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент.

"На сегодняшний день по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и "оранжевый" уровень карантина. Детские сады и 1-4 классы в общеобразовательных учреждениях работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантина. Единственной нормой, которую надо соблюдать есть то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек. Кроме того, надо учитывать, если 50% коллективов и учащихся переходят на самоизоляцию, заведение такое в полном объеме переводится на самоизоляцию", - отметил он.

Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.

Также напомним, в Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, в Киевской области 47 школ перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.

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