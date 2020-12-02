На Київщині близько півсотні шкіл перейшли на дистанційне навчання через COVID-19

"Через епідемію коронавірусу на Київщині 47 шкіл і дві філії перейшли на дистанційний режим роботи. Ще майже в сотні закладів освіти дистанційне навчання ввели в окремих класах", - сказано у повідомленні.

Додається, що у 93-х закладах освіти на "дистанційку" перевели окремі класи. Так, йдеться про майже десять тисяч учнів, які навчаються вдома.

Така ситуація, наприклад, склалась у школах Білої Церкви. Там заняття для учнів початкових класів проводять очно, а для всіх інших – дистанційно. Аналогічно змішану форму навчання використовують у закладах освіти Ірпеня, Вишгородського, а також Києво-Святошинського районів і Узинської ОТГ.

Нагадаємо, станом на 2 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Всього, за весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи, одужало – 369 054 особи та зафіксовано 12 717 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві через випадки захворювання на COVID-19 зачинені 4 школи та 7 дитячих садочків.