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В Киевской области около полусотни школ перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области около полусотни школ перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17726 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киевской области 47 школ перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Из-за эпидемии коронавируса в Киевской области 47 школ и два филиала перешли на дистанционный режим работы. Еще почти в сотни учебных заведениях дистанционное обучение ввели в отдельных классах", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в 93-х учебных заведениях на "дистанционку" перевели отдельные классы. Так, речь идет о почти десяти тысячах учеников, которые обучаются на дому.

Такая ситуация, например, сложилась в школах Белой Церкви. Там занятия для учащихся начальных классов проводят очно, а для всех остальных - дистанционно. Аналогично смешанную форму обучения используют в учебных заведениях Ирпеня, Вышгородского, а также Киево-Святошинского районов и Узинской ОТО.

Напомним, по состоянию на 2 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего, за все время пандемии в Украине заболело - 758 264 человека, выздоровели - 369 054 человека и зафиксировано 12 717 летальных случаев.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов.

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