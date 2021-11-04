Шістдесят людей загинули під час нападу на село на південному заході Нігеру

Деталі

Напад стався в районі, захопленому джихадистами, які пов’язані з місцевою філією "Ісламської держави", яка цього року вбила сотні мирних жителів під час нападів на сільські громади.

Префект сусіднього департаменту підтвердив кількість загиблих.

Деталі події, що трапилася у віддаленому районі поблизу кордону з Малі наразі відсутні. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Заступник департаменту Банібангоу Закарі Каріджо повідомив, що зіткнення призвели до втрат з обох сторін.

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Додамо

Прикордонні райони Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо останніми роками охоплені насильством. Збройні групи, деякі з яких пов’язані з Аль-Каїдою, намагаються встановити контроль над громадами та позбавити регіон від місцевих та міжнародних військових сил.