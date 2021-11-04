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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Шістдесят людей загинули під час нападу на село на південному заході Нігеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Близько 60 людей загинули в результаті нападу на село Банібангоу на південному заході Нігеру, повідомили Reuters двоє місцевих чиновників, інформує УНН.

Шістдесят людей загинули під час нападу на село на південному заході Нігеру

Деталі

Напад стався в районі, захопленому джихадистами, які пов’язані з місцевою філією "Ісламської держави", яка цього року вбила сотні мирних жителів під час нападів на сільські громади.

Префект сусіднього департаменту підтвердив кількість загиблих.

Деталі події, що трапилася у віддаленому районі поблизу кордону з Малі наразі відсутні. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Заступник департаменту Банібангоу Закарі Каріджо повідомив, що зіткнення призвели до втрат з обох сторін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Озброєні люди вбили 10 мирних жителів на півночі Буркіна-Фасо

Додамо

Прикордонні райони Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо останніми роками охоплені насильством. Збройні групи, деякі з яких пов’язані з Аль-Каїдою, намагаються встановити контроль над громадами та позбавити регіон від місцевих та міжнародних військових сил.

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