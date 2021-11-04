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Шестьдесят человек погибли во время нападения на деревню на юго-западе Нигера

Киев • УНН

 • 12794 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Около 60 человек погибли в результате нападения на село Банибангоу на юго-западе Нигера, сообщили Reuters двое местных чиновников, информирует УНН.

Шестьдесят человек погибли во время нападения на деревню на юго-западе Нигера

Детали

Нападение произошло в районе, захваченном джихадистами, которые связаны с местным филиалом "Исламского государства", который в этом году убил сотни мирных жителей во время нападений на сельские общины.

Префект соседнего департамента подтвердил число погибших.

Детали происшествия, что случилось в отдаленном районе вблизи границы с Мали пока отсутствуют. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Заместитель департамента Банибангоу Закари Кариджо сообщил, что столкновения привели к потерям с обеих сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженные люди убили 10 мирных жителей на севере Буркина-Фасо

Добавим

Пограничные районы Нигера, Мали и Буркина-Фасо в последние годы охвачены насилием. Вооруженные группы, некоторые из которых связаны с Аль-Каидой, пытаются установить контроль над общинами и избавить регион от местных и международных военных сил.

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